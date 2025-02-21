Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф

Стало известно, кто с кем встретится в 1/8 финала турнира.

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась последняя жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

На церемонии определили пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф вплоть до финала.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Серебряная часть сетки

ПСЖ – Ливерпуль

Брюгге – Астон Вилла

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид

ПСВ – Арсенал

Синяя часть сетки

Фейеноорд – Интер

Бавария – Байер Леверкузен

Боруссия Дортмунд – Лилль

Бенфика – Барселона

На ISPORT также можно будет наблюдать за жеребьевкой плей-офф матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

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