Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф
Стало известно, кто с кем встретится в 1/8 финала турнира.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась последняя жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
На церемонии определили пары команд, которые встретятся между собой в 1/8 финала турнира, а также сформировали сетку плей-офф вплоть до финала.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Серебряная часть сетки
- ПСЖ – Ливерпуль
- Брюгге – Астон Вилла
- Реал Мадрид – Атлетико Мадрид
- ПСВ – Арсенал
Синяя часть сетки
- Фейеноорд – Интер
- Бавария – Байер Леверкузен
- Боруссия Дортмунд – Лилль
- Бенфика – Барселона
На ISPORT также можно будет наблюдать за жеребьевкой плей-офф матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
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