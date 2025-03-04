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Футбол

"Хочу с детства". Кубарси назвал свою мечту, которую он хочет реализовать с Барселоной

Футболист высказался о противостоянии с Бенфикой в Лиге чемпионов.
Вчера, 22:42
Пау Кибарси / Getty Images
Пау Кибарси / Getty Images

Центральный защитник Барселоны Пау Кубарси поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Бенфики.

По словам футболиста, он ожидает зрелищного противостояния с португальской команды.

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"Вы видели, что произошло в матче общего этапа против Бенфики (5:4 победа Барселоны - прим.) и завтра будет непросто. Мы должны попытаться минимизировать количество их моментов намного лучше, чем в прошлый раз, и быть такими же агрессивными в атаке, как и раньше".

Кубарси рассказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Барселоной.

"Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с Барселоной с детства. Очевидно, я хочу этого достичь. Я считаю, что с момента своего дебюта я значительно спрогрессировал и знаю, чего ожидать от таких матчей".

Первый матч Бенфика - Барселона состоится 5 марта, начало в 22:00 по Киеву.

Ранее тренер Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин с Барселоной.

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Источник: УЕФА

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