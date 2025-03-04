Прокуратура Швейцарии запросила условный срок для Платини и Блаттера

Бывшие чинновники проходят по делу о коррупции.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут получить условные сроки лишения свободы.

Как сообщает L’Équipe, сегодня, 4 марта, федеральный прокурор Томас Хильдбранд запросил по 20 месяцев лишения свободы для функционеров.

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Прокурор заявила, что Блаттер и Платини виновны в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов.

В 2011 году Платини и Блаттер произвели выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков.

В 2022 году оба были оправданы судом низшей палаты инстанции Швейцарии, но местная прокуратура обжаловала это решение.

Ранее сообщалось, что клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев.

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