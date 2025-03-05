"Счастливого пути": Зинченко поздравил Арсенал с разгромной победой над ПСВ
Украинец принял участие в матче Лиги чемпионов.
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ дома разгромно проиграл Арсеналу - 1:7.
Украинский футболист Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме. Защитник лондонского клуба прокомментировал победу в социальных сетях.
Читай также: "Особое место для меня": Зинченко прокомментировал победу над ПСВ
"Какой вечер. Спасибо за поддержку и счастливого пути домой, канониры. Всегда переполняют особенные чувства на стадионе ПСВ".
Напомним, что в сезоне-2016/17 Зинченко выступал за ПСВ. В текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями отличиться не сумел.
Ответный поединок Арсенал - ПСВ состоится 12 марта.
Ранее сообщалось, что Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!