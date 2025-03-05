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Футбол

"Счастливого пути": Зинченко поздравил Арсенал с разгромной победой над ПСВ

Украинец принял участие в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 14:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ дома разгромно проиграл Арсеналу - 1:7.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме. Защитник лондонского клуба прокомментировал победу в социальных сетях.

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"Какой вечер. Спасибо за поддержку и счастливого пути домой, канониры. Всегда переполняют особенные чувства на стадионе ПСВ".

Напомним, что в сезоне-2016/17 Зинченко выступал за ПСВ. В текущем сезоне Зинченко провел за Арсенал 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями отличиться не сумел. 

Ответный поединок Арсенал - ПСВ состоится 12 марта.

Ранее сообщалось, что Арсенал установил исторический рекорд в Лиге чемпионов.

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