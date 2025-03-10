"Реал отдаст все силы": Лунин поделился ожиданиями от матча с Атлетико в Лиге чемпионов

Вратарь Реала рассказал, что команда подойдет к игре в лучшей форме.

Голкипер Реала Андрей Лунин поделился ожиданиями от второго матча с Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Украинец уверен, что "сливочные" отдадут все силы ради выхода в четвертьфинал.

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"Мы готовимся к каждому матчу одинаково, потому что ведем борьбу за победу в каждом турнире. Мы должны продемонстрировать отдачу и ответственность. Мы все осознаем, за какой клуб играем.

Это Лига чемпионов, клубный турнир и мы знаем, какая на нас лежит ответственность. Это дерби, будет сложно, но мы подготовимся как можно лучше и отдадим все силы.

Я нахожусь в самом лучшем месте в мире рядом с этими партнерами по команде. Вальверде – наш лидер, капитан, и мы им очень довольны".

Ответный матч Атлетико - Реал пройдет 12 марта. В первой игре победу одержали подопечные Карло Анчелотти (2:1).

Напомним, немецкий середняк следит за талантом Реала.

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