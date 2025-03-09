Немецкий середняк следит за талантом Реала

Айнтрахт внимательно следит за ситуацией Арды Гюлера, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, немецкий клуб считает турка ключевым усилением своего правого фланга.

Гюлер все больше недоволен своим игровым временем в Мадриде, однако маловероятно, что он примет предложение франкуфуртского клуба.

Однако Айнтрахт готов предложить игроку солидный талант, ключевую роль в команде, а также, клуб сейчас борется за место в Лиге чемпионов.

Если же подписать Гюлера не удастся, следующим в списке клуба идет вингер Фрайбурга Рицу Доан.

Ранее также сообщалось, что Реал выразил Барселоне официальные соболезнования.

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