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Футбол

Немецкий середняк следит за талантом Реала

Айнтрхат хочет усилиться Ардой Гюлером.
Сегодня, 09:38
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Айнтрахт внимательно следит за ситуацией Арды Гюлера, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, немецкий клуб считает турка ключевым усилением своего правого фланга.

Гюлер все больше недоволен своим игровым временем в Мадриде, однако маловероятно, что он примет предложение франкуфуртского клуба.

Однако Айнтрахт готов предложить игроку солидный талант, ключевую роль в команде, а также, клуб сейчас борется за место в Лиге чемпионов.

Если же подписать Гюлера не удастся, следующим в списке клуба идет вингер Фрайбурга Рицу Доан.

Ранее также сообщалось, что Реал выразил Барселоне официальные соболезнования.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айнтрахт Франкфурт Арда Гюлер

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