"У него есть удивительная способность": Артета оценил игру Зинченко против ПСВ

В рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал дома принимал ПСВ. Поединок завершился вничью - 2:2, в первой игре лондонцы разгромили соперника - 7:1.

Наставник "канониров" Микель Артета прокомментировал выступление украинского футболиста Александра Зинченко, который забил на шестой минуте.

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"Алекс и Мартин Эдегор отлично сыграли в центре поля. Невероятное выступление Зинченко. У него есть удивительная способность продвигать мяч и находить свободное пространство, чтобы потом отправит мяч в сетку ворот.

Я счастлив, потому что мы нашли другое решение, чтобы раскрыть лучшие качества Алекса. Сейчас он делает именно то, что больше всего нужно команде. Он в отличной форме", - приводит слова тренера Football London.

В четвертьфинале Арсенал сыграет с Реалом. Зинченко назвал ключ к победе Арсенала над Реалом.

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