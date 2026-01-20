Лига чемпионов: превью 7-го тура – Интер примет лучшую команду, ПСЖ едет в Лиссабон

Команды, фанаты, настоящие эмоции — всё это про футбол. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Седьмой тур группового этапа Лиги чемпионов традиционно становится моментом истины для многих команд. Именно сейчас фавориты стремятся закрепить своё положение и досрочно гарантировать выход в плей-офф, тогда как аутсайдеры хватаются за последний шанс сохранить интригу.

Первый игровой день — 20 января

Предпоследний игровой тур Лиги чемпионов начнётся поединками в очень удалённых местах. На далёком востоке в Казахстане Кайрат встретится с бельгийским Брюгге, тогда как ближе к Северному полюсу в Норвегию приедет Манчестер Сити, который будет крайне зол после позорного поражения в дерби.

17:30 Кайрат - Брюгге

19:45 Будё/Глимт - Манчестер Сити

Мадридский Реал, который недавно сменил главного тренера, примет на «Бернабеу» Монако — бывший клуб Килиана Мбаппе. Альваро Арбелоа ужасно дебютировал у руля команды, поэтому мотивация у хозяев будет максимальной.

22:00 Реал Мадрид - Монако

Действующий обладатель трофея ПСЖ отправится в Португалию, где сыграет против Спортинга. Лиссабонский клуб демонстрирует достойные результаты, однако ещё не обеспечил себе место в плей-офф, поэтому в этом матче хозяева сделают всё возможное, чтобы не остаться без очков.

22:00 Спортинг Лиссабон – ПСЖ

Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм расположились рядом в турнирной таблице, однако подходят к очной встрече в совершенно разном состоянии. Немецкий клуб набрал отличный ход и побеждает почти в каждом матче, тогда как лондонцы в 2026 году ещё ни разу не праздновали победу в пяти сыгранных поединках. А ещё одни немцы — леверкузенский Байер — отправятся в Грецию, где сыграют против Олимпиакоса.

22:00 Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд

22:00 Олимпиакос - Байер Леверкузен

Не обойдётся и без противостояния аутсайдеров: Аякс отправится в гости к Вильярреалу, где обеим командам нужна победа без каких-либо компромиссов. Аналогичная ситуация и в матче между Наполи и Копенгагеном — триумф в этой паре существенно повысит шансы победителя на выход в плей-офф.

22:00 Вильярреал – Аякс

22:00 Копенгаген - Наполи

Одним из ключевых матчей тура станет дуэль между финалистом прошлой Лиги чемпионов Интером и полуфиналистом Арсеналом. Лондонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, а вот миланцам после двух подряд поражений необходимо побеждать, чтобы удержаться в зоне топ-8.

22:00 Интер – Арсенал

Второй игровой день — 21 января

Галатасарай мощно вошёл в турнир, одержав три победы в первых четырёх турах, однако затем дважды уступил в матчах, где имел все шансы избежать поражений. Теперь туркам необходимо срочно пополнять очковый запас, чтобы не растерять удачно заложенный фундамент. Впрочем, задача будет непростой — в соперниках мадридский Атлетико, решительно настроенный финишировать в восьмёрке лучших.

19:45 Галатасарай - Атлетико Мадрид

Два стартовых успеха позволяют Карабаху пока удерживаться в зоне плей-офф, но без очков в матче с Айнтрахтом ситуация может резко измениться не в их пользу. В то же время ещё одни немцы — Бавария — на своём поле примет Юнион и намерена обязательно побеждать, чтобы ещё до заключительного тура обеспечить себе прямой выход в 1/8 финала.

19:45 Карабах - Айнтрахт Франкфурт

22:00 Бавария - Юнион Сент-Жилуаз

А Бенфика с Моуриньо, Судаковым и Трубиным в составе отправится в Турин на матч с Ювентусом. До зоны плей-офф — всего один шаг, и с учётом того, что в следующем туре их ждёт Реал Мадрид, лиссабонцам лучше решать вопрос выхода уже в этой игре.

22:00 Ювентус - Бенфика

22:00 Ньюкасл Юнайтед – ПСВ

После неудачи в национальном первенстве Барселона попытается взять реванш в Праге, где сыграет против местной Спарты, тогда как Атлетик Бильбао постарается отобрать очки у Аталанты в Италии.

22:00 Славия Прага - Барселона

22:00 Аталанта - Атлетик Бильбао

Ливерпуль продолжает буксовать в АПЛ — в новом году команда все четыре матча завершила вничью. А вот их соперник в Лиге чемпионов, Марсель, находится в невероятно результативной форме, забив 14 мячей в двух последних поединках. Если «красные» сыграют на выезде, то другой представитель Англии — Челси — проведёт домашний матч против Пафоса, и любой результат, кроме победы, станет для его болельщиков разочарованием.

22:00 Марсель - Ливерпуль

22:00 Челси – Пафос

