Шапаренко: Хотим показать достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов

Игрок Динамо поделился ожиданиями от ответного матча с Бенфикой.

Шапаренко в первом матче с Бенфикой / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Бенфики.

Поединок Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени. В первом матче киевская команда проиграла со счетом 0:2.

"Мы хотим показать достойную игру, которая соответствует уровню Лиги чемпионов. Конечно, мы будем агрессивны.

Считаю, что в первом поединке мы показали хорошую игру, но не реализовали свои моменты. Постараемся исправиться", - приводит слова Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция ответного матча Бенфика - Динамо.