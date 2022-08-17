Динамо проиграло Бенфике в Лиге чемпионов

В рамках квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23 киевское Динамо в плей-офф раунде встретилось с лиссабонской Бенфикой. Первый матч проходил в польском городе Лодзь на местном стадионе.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу не удивил со стартовым составом, ему нужно было сменить пропускавшего этот матч Сергея Сидорчука и на его место предсказуемо вышел Александр Андриевский. Также стоит отметить возвращение Дениса Попова, из-за травмы пропускавшего прошлый матч киевлян в Лиге чемпионов.

Ход матча

С самого начала матча Бенфика показал то, что все ожидали. Они активно шли вперед, использовали прессинг и не давали Динамо создавать моменты у своих ворот.

И очень быстро лиссабонцы открыли счет. Не быстрая, позиционная атака игроки с левого фланга начали переводить мяч на правый и в итоге именно правый защитник нанес финальный удар, который прошел и Шепелева, и Бущана. 1:0.

После этого у Бенфики было еще несколько крутых моментов, но и Динамо могло забивать. Цыганков сначала пробил в голкипера под углом 45 градусов, затем избивал уже из центра, но не попал в девятку.

И после этого капитан Динамо сделал то, чего никто от него не ожидал – Виктор отдавал передачу Попову, но отдал на Нереса. Давид не справился в борьбе один на один с центральным защитником, но его поддержал Гонсалу Рамуш, подобравший мяч и пробивший мимо голкипера.

Почти сразу Нерес мог забивать еще один гол, но с острого угла переиграть вратаря "Динамо" не смог. На перерыв команды ушли по счету 0:2.

Во втором тайме особо ничего не изменилось, у Бенфики не было тотального контроля над мячом, но создавать что-то у своих ворот они разрешали динамовцам очень редко, а при этом и сами ходили в атаки.

В середине тайма Луческу неожиданно снял Цыганкова, неужели на капитана психологически так сильно повлияла ошибка во время гола? Каравае снова вышел и имел несколько случаев, чтобы забить, но на этот раз Саше не повезло – голкипер соперника был на высоте.

Позже румынский наставник даже позволил себе эксперименты и выпустил юного Царенко, для которого это был дебют. Антон не поразил, несколько раз ошибся, в других моментах проиграл борьбу из-за недостаточной физической мощи. Но верим, что для мальчика это станет уроком.

В последние 10 минут матча обе команды уже скорее доигрывали, хотя старания были видны, но до ворот они почти не доходили. Была неплохая возможность у Ваната, но мяч отскочил от защитника не очень удобно, а с разворота он пробил прямо в Отаменди.

Что ж, после первого матча у Динамо чрезвычайно затруднительное положение. Если киевляне в итоге пройдут в групповой этап Лиги чемпионов, это будет удивительным чудом.

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Динамо – Бенфика 0:2

Голы: Жилберто, 9, Рамуш, 37

Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов (Сирота, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 63) – Андриевский, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 63), Буяльский, Шепелев (Царенко, 74) – Беседин.

Бенфика: Влаходимос – Жилберто (Ба, 69), Отаменди, Морато, Гримальдо – Флорентину, Фернандес – Нерес (Араужу, 62), Рафа Силва (Шикинью, 84), Жоау Мариу – Рамуш (Яремчук, 62).

Предупреждение: Андриевский