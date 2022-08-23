iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо без шансов уступило Бенфике и вылетело из Лиги чемпионов

Киевляне не смогли преодолеть последний этап квалификации в главный еврокубковый турнир.
Вчера, 23:49
Getty Images
Getty Images
0 0 0

Вряд ли даже самые преданные фанаты Динамо питали большие надежды на этот матч/ После поражения в первой встрече у киевлян были минимальные шансы добиться успеха перед полным стадионом фанатов соперника.

И сразу с первых минут Бенфика показала, что не собирается расслабляться. Команда Роджера Шмидта проводила атаку за атакой. Не все завершались опасностью или даже просто ударами, но их количество было просто поразительным.

Георгий Бущан занимался привычным делом – спасал свою команду, но на 27-й минуте ему не удалось этого сделать. Отаменди во время углового уже не в первый раз перепрыгнул Беседина и отправил мяч точно в угол ворот.

Сразу после этого Бенфика продолжила атаковать, а Динамо практически не переходило на чужую половину поля. На 40-й минуте второй мяч влетел в ворота Динамо, и его "сделали" сами киевляне - Сирота не смотря на Бущана, а снаряд перехватил Рафа Силва и пробил мимо вратаря.

Прошло всего две минуты, как Бенфика позволила Динамо провести атаку, но перехватила мяч и уже через несколько секунд была у штрафной команды Луческу. Передача пошла на Нереса и бывший игрок Шахтера в одно касание пробил точно в угол ворот.

Это был максимально ужасающий первый тайм в исполнении Динамо.

Вторая половина началась с неприятного эпизода – Рафа Силва и Гонсало Рамуш столкнулись головами в штрафной. Обеим игрокам врачи оказывали помощь около пяти минут. В итоге Рамуш покинул поле, но вместо него вышел не Яремчук.

Бенфика продолжала атаковать, хотя делала это без такой страсти, как это было в первом тайме. У Динамо все еще ничего не получалось, они редко выбегали в атаки, но практически никогда до ударов их не доводили.

Ближе к концу у игроков киевской команды уже меньше сил, а у футболистов из столицы Португалии не очень и меньше желания атаковать. Они продолжали бежать и избивать, но делали это не очень удачно, или выручал Бущан.

Бенфика – Динамо 3:0 (первый матч 2:0)
Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42

Бенфика: Одиссеас - Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Фернандес (Бернарду, 90), Флорентину (Вайгль, 70) - Нерес (Гонсалвеш, 70), Рафа Силва (Араужу, 70), Жуан Марио - Рамуш (Муса, 52)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Яцик, 90+3) — Караваев (Тымчик, 87), Беседин (Ванат, 64), Шепелев (Царенко, 87).

Предупреждение: Муса – Шепелев

0 0 0

Статьи по теме

Юта хочет получить за Митчелла в два раз больше пиков первого раунда, чем ей предлагают Юта хочет получить за Митчелла в два раз больше пиков первого раунда, чем ей предлагают
Бенфика - Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча
Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла
Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

НБА01:08
Юта хочет получить за Митчелла в два раз больше пиков первого раунда, чем ей предлагают
Лига Чемпионов00:55
Бенфика - Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча
Теннис00:46
Байндль преодолела первый раунд квалификации US Open, Завацкая свой матч проиграла
Лига Европы00:29
Динамо сыграет в групповом этапе Лиги Европы
Лига Чемпионов00:23
Лига чемпионов: известны 29 участников группового раунда
Украина00:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов00:02
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:56
Формула 123:56
Вольфф: Изучал на примере Манчестер Юнайтед, почему заканчиваются серии великих команд
Европа23:56
Холанд назвал форварда, на которого хочет равняться
Лига Чемпионов23:49
Динамо без шансов уступило Бенфике и вылетело из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK