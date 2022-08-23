Динамо без шансов уступило Бенфике и вылетело из Лиги чемпионов

Вряд ли даже самые преданные фанаты Динамо питали большие надежды на этот матч/ После поражения в первой встрече у киевлян были минимальные шансы добиться успеха перед полным стадионом фанатов соперника.

И сразу с первых минут Бенфика показала, что не собирается расслабляться. Команда Роджера Шмидта проводила атаку за атакой. Не все завершались опасностью или даже просто ударами, но их количество было просто поразительным.

Георгий Бущан занимался привычным делом – спасал свою команду, но на 27-й минуте ему не удалось этого сделать. Отаменди во время углового уже не в первый раз перепрыгнул Беседина и отправил мяч точно в угол ворот.

Сразу после этого Бенфика продолжила атаковать, а Динамо практически не переходило на чужую половину поля. На 40-й минуте второй мяч влетел в ворота Динамо, и его "сделали" сами киевляне - Сирота не смотря на Бущана, а снаряд перехватил Рафа Силва и пробил мимо вратаря.

Прошло всего две минуты, как Бенфика позволила Динамо провести атаку, но перехватила мяч и уже через несколько секунд была у штрафной команды Луческу. Передача пошла на Нереса и бывший игрок Шахтера в одно касание пробил точно в угол ворот.

Это был максимально ужасающий первый тайм в исполнении Динамо.

Вторая половина началась с неприятного эпизода – Рафа Силва и Гонсало Рамуш столкнулись головами в штрафной. Обеим игрокам врачи оказывали помощь около пяти минут. В итоге Рамуш покинул поле, но вместо него вышел не Яремчук.

Бенфика продолжала атаковать, хотя делала это без такой страсти, как это было в первом тайме. У Динамо все еще ничего не получалось, они редко выбегали в атаки, но практически никогда до ударов их не доводили.

Ближе к концу у игроков киевской команды уже меньше сил, а у футболистов из столицы Португалии не очень и меньше желания атаковать. Они продолжали бежать и избивать, но делали это не очень удачно, или выручал Бущан.

Бенфика – Динамо 3:0 (первый матч 2:0)

Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42

Бенфика: Одиссеас - Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Фернандес (Бернарду, 90), Флорентину (Вайгль, 70) - Нерес (Гонсалвеш, 70), Рафа Силва (Араужу, 70), Жуан Марио - Рамуш (Муса, 52)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Яцик, 90+3) — Караваев (Тымчик, 87), Беседин (Ванат, 64), Шепелев (Царенко, 87).

Предупреждение: Муса – Шепелев