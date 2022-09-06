Бензема получил травму в матче с Селтиком

Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал встречается с Селтиком.

Форвард мадридского клуба Карим Бензема получил повреждение в начале матча. Француз в одном из эпизодов получил травму колена.

Игрок несколько минут хромал, пытаясь разыграться, однако Карло Анчелотти был вынужден заменить игрока. На 30-й минуте вместо Бензема на поле вышел Эден Азар.

В текущем сезоне на счету француза 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Ла Лиги.

Напомним, Реал является оппонентом Шахтера по группе F в Лиге чемпионов. Мадридский клуб встретится с донецким в третьем туре, 5 октября.

Ранее сообщалось, что Бензема стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА.