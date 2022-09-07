iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо Загреб - Челси 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео лучших моментов еврокубкового поединка.
Сегодня, 07:25
Загребское Динамо обыграло Челси / Getty Images
Загребское Динамо обыграло Челси / Getty Images
0 0 0

Во вторник, 6 сентября, Динамо Загреб в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Челси.

Несмотря на статус аутсайдера в противостоянии с лондонцами, хорватский клуб сумел добыть сенсационный результат, одержав победу со счетом 1:0.

Единственный и победный для загребской команды гол на 13-й минуте поединка на свой счет записал Мислав Оршич.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо Загреб - Челси:

Динамо Загреб - Челси 1:0

Гол: Оршич, 13.

Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Лаурицен, 76), Шутало, Перич - Ристовски, Адеми (Батурина, 88), Мишич, Иванушец, Любичич - Петкович (Дрмич, 90+8), Оршич (Шпикич, 77).

Челси: Кепа - Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана - Джеймс, Маунт, Ковачич (Жоржиньо, 59), Чилуэлл (Кукурелья, 71) - Хаверц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).

Предупреждения: Батурина - Маунт, Кулибали.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Челси Динамо Загреб видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера
Холанд установил невероятное бомбардирское достижение Холанд установил невероятное бомбардирское достижение
"Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера "Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера
Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Шахтер 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Шахтер 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа11:42
Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера
Лига Чемпионов10:59
Холанд установил невероятное бомбардирское достижение
Лига Чемпионов10:48
"Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера
Бокс10:29
Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик
Лига Чемпионов10:12
Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы
Теннис09:55
US OPEN-2022 (WTA): Жабер и Гарсия пробились в полуфинал турнира
Теннис09:50
US OPEN-2022 (ATP): Рууд - полуфиналист турнира, Кирьос вылетел
Лига Чемпионов09:45
Сака и Мартинели попросили продать их и купить Мудрика с Шведом: реакция Сети на победу Шахтера
Теннис09:35
Фаворит US Open неожиданно вылетел на стадии четвертьфинала
Лига Чемпионов08:57
Йовичевич: Полностью заслужили такой результат, потому что играли сердцем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK