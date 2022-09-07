Динамо Загреб - Челси 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, Динамо Загреб в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Челси.

Несмотря на статус аутсайдера в противостоянии с лондонцами, хорватский клуб сумел добыть сенсационный результат, одержав победу со счетом 1:0.

Единственный и победный для загребской команды гол на 13-й минуте поединка на свой счет записал Мислав Оршич.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо Загреб - Челси:

Динамо Загреб - Челси 1:0

Гол: Оршич, 13.

Динамо Загреб: Ливакович - Мохаррами (Лаурицен, 76), Шутало, Перич - Ристовски, Адеми (Батурина, 88), Мишич, Иванушец, Любичич - Петкович (Дрмич, 90+8), Оршич (Шпикич, 77).

Челси: Кепа - Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана - Джеймс, Маунт, Ковачич (Жоржиньо, 59), Чилуэлл (Кукурелья, 71) - Хаверц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).

Предупреждения: Батурина - Маунт, Кулибали.

Источник: MEGOGO