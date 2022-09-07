Модрич сыграл 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов, вскоре он обойдет Роналду и Марсело
В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов Реал встретился с шотландским Селтиком и одержал победу 3:0.
Принимал участие в матче и ветеран команды Лука Модрич, для которого этот матч стал юбилейным - 100-м за мадридский клуб в рамках ЛЧ.
Хорват стал 26-м игроком, который сумел пройти подобную отметку игр в Лиге чемпионов за один клуб. Лидером по этому показателю является Хави Эрнандес с 151 поединком за Барселону.
Игроков Реала в этом списке сразу восемь:
2. Икер Касильяс - 150
7. Рауль - 130
8. Рамос - 129
10. Карім Бензема - 124
18. Роберто Карлос - 107
24. Марсело - 102
25. Кріштіану Роналду - 101
26. Лука Модріч - 100
Отметим, что в матче третьего тура против донецкого Шахтера Модрич может обойти в этом списке Криштиану и сравняться с Марсело.