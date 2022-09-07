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Модрич сыграл 100-й матч за Реал в Лиге чемпионов, вскоре он обойдет Роналду и Марсело

Хорватский полузащитник отпраздновал юбилей.
Сегодня, 15:10
Getty Images
Getty Images
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В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов Реал встретился с шотландским Селтиком и одержал победу 3:0.

Принимал участие в матче и ветеран команды Лука Модрич, для которого этот матч стал юбилейным - 100-м за мадридский клуб в рамках ЛЧ.

Хорват стал 26-м игроком, который сумел пройти подобную отметку игр в Лиге чемпионов за один клуб. Лидером по этому показателю является Хави Эрнандес с 151 поединком за Барселону.

Игроков Реала в этом списке сразу восемь:

2. Икер Касильяс - 150
7. Рауль - 130
8. Рамос - 129
10. Карім Бензема - 124
18. Роберто Карлос - 107
24. Марсело - 102
25. Кріштіану Роналду - 101
26. Лука Модріч - 100

Отметим, что в матче третьего тура против донецкого Шахтера Модрич может обойти в этом списке Криштиану и сравняться с Марсело.
 

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