Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили
Завершились еще три матча Лиги чемпионов.
Завершились последние матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Неожиданно Наполи дома разбил Ливерпуль Юргена Клоппа, а Бавария на выезде переиграла
Каталонская Барселона в свою очередь стала самой результативной [[/link_local]] командой дня, разгромив Викторию.
ISPORT представляет и другие результаты этого дня.
Атлетико - Порту 2:1
Гол: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (с пенальти)
Удаление: Тареми (Порту), 82
Брюгге - Байер Леверкузен 1:0
Гол: Силла, 42
Украинец Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а Эдуард Соболь появился в конце встречи – на 89-й минуте
Тоттенхэм - Марсель 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81
Удаление: Мбемба (Марсель), 48
На ISPORT доступны результаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.