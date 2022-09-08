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Атлетико и Порту организовали триллер, Тоттенхэм и Брюгге победили

Завершились еще три матча Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:08
Атлетико - Порту / Getty Images
Атлетико - Порту / Getty Images
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Завершились последние матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Неожиданно Наполи дома разбил Ливерпуль Юргена Клоппа, а Бавария на выезде переиграла

Каталонская Барселона в свою очередь стала самой результативной [[/link_local]] командой дня, разгромив Викторию.

ISPORT представляет и другие результаты этого дня.

Атлетико - Порту 2:1
Гол: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (с пенальти)

Удаление: Тареми (Порту), 82

ФК Брюгге
ФК Брюгге / Источник: Getty Images

Брюгге - Байер Леверкузен 1:0
Гол: Силла, 42

Украинец Роман Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а Эдуард Соболь появился в конце встречи – на 89-й минуте

Тоттенхэм - Марсель
Тоттенхэм - Марсель / Источник: Getty Images

Тоттенхэм - Марсель 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба (Марсель), 48

На ISPORT доступны результаты и календарь всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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