Клопп прокомментировал разгромное поражение от Наполи в Лиге чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался после разгрома от Наполи (1:4) в Лиге чемпионов.

"Кажется, нам нужно пересобрать себя. Ливерпулю не хватало многого. Придется делать это по ходу сезона. Через три дня у нас матч с Вулвс – к этой игре нужно попытаться найти план, который будет гораздо лучше примерно во всем.

Мы не работали как команда. Здесь дело не в личностях. Мы играли недостаточно хорошо – это ясно и очевидно. Поэтому мы и проиграли. Я несу за это ответственность. Мне нужно время, чтобы подумать. Найти причины, устранить их и двигаться дальше – это моя работа.

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Несомненно, это сложный период, но если ты не проводишь выдающийся матч, то все равно должен качественно обороняться. Мы должны были лучше играть в защите.

Нет, мы не должны изобретать новый стиль футбола. Нужно просто стать лучше. Все были бы счастливы, если бы мы могли показывать тот футбол, что раньше", – сказал Клопп в интервью BT Sport.

В следующем матче Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном 10 сентября в рамках АПЛ.