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Гризманн - о лимите игрового времени: Я хочу большего, но отдам все силы ради команды

Игрок не может повлиять на сложившуюся ситуацию в клубе, но при этом готов делать все, что ему скажут.
Сегодня, 20:48
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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В непростом стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионом мадридский Атлетико праздновал победу над игравшим в меньшинстве Порту со счетом 2:1. Это стало возможным благодаря позднему голу вышедшего на замену Антуана Гризманна.

В нынешнем сезоне 31-летний француз выходит исключительно на замены, играя не больше 30 минут. Все дело в том, что он стал заложником ситуации между Барселоной и Атлетико.

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"Матрасники" взяли его в аренду на два года. В соглашении прописано условие, что если Антуан сыграет 50% и более игрового времени в матчах, где он доступен, мадридцы будут вынуждены выкупить его за 40 миллионов евро.

Так как в прошлом сезоне он отыграл 80% такого времени, сейчас клуб пытается сбить этот процент ниже прописанного. Оттого и такой странный менеджмент игрока, который, по своим же словам, счастлив находиться там, где он находится.

"Я очень счастлив. Как и говорил, когда вернулся сюда, я собираюсь отдать все для команды. Я действительно счастлив тут. Единственное, чего хочу — играть здесь и отдать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков", - цитирует Гризманна 90min.

"Лимит времени? Да, это то, что есть, но это не в моих руках. Я просто благодарен тому, что нахожусь здесь. Моя семья счастлива. Конечно, я хочу большего, но я отдам все силы в эти минуты, которые получаю".

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн отыграл всего 143 минуты. Но этом не помешало ему записать на свой счет уже три гола.

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