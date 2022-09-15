iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол Мудрика, филигранное завершение от Холанда и результативные действия Месси: все мячи игрового дня Лиги чемпионов

Вашему вниманию видео всех забитых мячей во второй игровой день главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 12:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
0 0 0

В среду, 14 сентября, прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во второй игровой день состоялось девять игр, среди которых лишь встреча Копенгагена и Севилья завершилась без забитых голов.

Среди самых интересных моментов можно отметить забитый гол главного таланта Шахтера Михаила Мудрика, забитый мяч и ассист Лионеля Месси в ворота Маккаби Хайфа, а также невероятный карате-гол Холанда в ворота Боруссии.

Вашему вниманию видео всех голов второго игрового дня Лиги чемпионов:

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов видео
0 0 0

Статьи по теме

Куртуа: Если дважды обыграем Шахтер, почти обеспечим выход из группы Куртуа: Если дважды обыграем Шахтер, почти обеспечим выход из группы
Бонуччи: Игрокам Ювентуса нужно заткнуться и работать Бонуччи: Игрокам Ювентуса нужно заткнуться и работать
Ювентус - Бенфика 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Ювентус - Бенфика 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Альварес - Головкин: битва взглядов Альварес - Головкин: битва взглядов
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов
Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

ММА15:12
Бои без правил: расписание боев и турниров
Сборные14:55
Евробаскет-2022: Франция вышла в полуфинал, Польша выбила Словению
Европа14:44
Сборная Португалии презентовала форму, в которой сыграет на ЧМ-2022
Европа14:35
К поездке в Молдову готов: Роналду в ярких очках позировал перед игрой в Лиге Европы
ММА14:16
Хукер: Думаю, Фергюсон может провести еще много интересных боев
Бокс13:58
Сауль Альварес назвал лучшего бойца в мире
Европа13:48
Анчелотти готов порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон
Бокс13:35
Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри
Европа13:19
Реал показал свой лучший старт сезона за 54 года
Лига Чемпионов13:10
Куртуа: Если дважды обыграем Шахтер, почти обеспечим выход из группы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK