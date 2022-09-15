Гол Мудрика, филигранное завершение от Холанда и результативные действия Месси: все мячи игрового дня Лиги чемпионов
Вашему вниманию видео всех забитых мячей во второй игровой день главного клубного турнира Европы.
В среду, 14 сентября, прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Во второй игровой день состоялось девять игр, среди которых лишь встреча Копенгагена и Севилья завершилась без забитых голов.
Среди самых интересных моментов можно отметить забитый гол главного таланта Шахтера Михаила Мудрика, забитый мяч и ассист Лионеля Месси в ворота Маккаби Хайфа, а также невероятный карате-гол Холанда в ворота Боруссии.
Вашему вниманию видео всех голов второго игрового дня Лиги чемпионов:
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Источник: MEGOGO