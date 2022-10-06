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Холанд продолжает уничтожать - норвежец дважды забил Копенагену

Форвард Манчестер Сити вновь отметился в Лиге чемпионов.
Сегодня, 00:34
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити дома принимал аутсайдера квартета – Копенгаген.

Проблем у "горожан" не возникло. Их главный бомбардир Эрлинг Холанд очень быстро открыл счет, когда классно открылся под прострел и в одно касание переправил мяч в ворота уже на 7-й минуте.

На 32-й минуте норвежец снова показал свое невероятное голевое чутье, когда очутился ровно там, куда отскочил мяч после сейва голкипера.

До перерыва Холанд еще раз успел испугать экс-игрока Шахтера Хочолаву, срезавшего мяч в собственные ворота, и с чувством исполненного долга уступить место на поле партнеру.

Ман Сити в итоге выиграл со счетом 5:0. Для Холанда эти голы стали уже 4-м и 5-м в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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