Холанд продолжает уничтожать - норвежец дважды забил Копенагену

В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Манчестер Сити дома принимал аутсайдера квартета – Копенгаген.

Проблем у "горожан" не возникло. Их главный бомбардир Эрлинг Холанд очень быстро открыл счет, когда классно открылся под прострел и в одно касание переправил мяч в ворота уже на 7-й минуте.

На 32-й минуте норвежец снова показал свое невероятное голевое чутье, когда очутился ровно там, куда отскочил мяч после сейва голкипера.

До перерыва Холанд еще раз успел испугать экс-игрока Шахтера Хочолаву, срезавшего мяч в собственные ворота, и с чувством исполненного долга уступить место на поле партнеру.

Ман Сити в итоге выиграл со счетом 5:0. Для Холанда эти голы стали уже 4-м и 5-м в этом розыгрыше Лиги чемпионов.