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Три игрока основы Интера пропустят матч Лиги чемпионов против Барселоны

"Нерадзурри" остались без важных футболистов.
Сегодня, 19:55
Марцело Брозович / Getty Images
Марцело Брозович / Getty Images
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Сразу три игрока Интера пропустят завтрашний матч Лиги чемпионов против Барселоны. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форварды Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа сегодня тренировался по индивидуальной программе. Вне игры также остается опорный полузащитник Марцело Брозович.

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Отметим, Лукаку не играет с конца августа. Игрок получил травму бедра на тренировке.

Напомним, Барселона примет Интер в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в среду, 12 октября. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Три игрока основы Интера пропустят матч Лиги чемпионов против Барселоны
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