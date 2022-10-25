Челси обыграл РБ Зальцбург, гарантировав себе место в плей-офф Лиги чемпионов

"Синие" в непростом поединке одолели соперника из Австрии.

Во вторник, 25 октября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Зальцбург принимал на своем поле Челси.

В первом тайме зрители смогли увидеть всего один забитый мяч. Гол на свой счет записал хавбек Челси Матео Ковачич.

Во второй половине встречи хозяевам удалось отыграться. На 49-й минуте встречи форвард Джуниор Адаму отличился с передачи Максимилиана Вебера.

После этого лондонский клуб прижал Зальцбург к своим воротам, пытаясь найти брешь в обороне. Австрийцы не долго сдерживали натиск гостевой команды, а голос отметился атакующий полузащитник Кай Хавертц, принеси победу "синим".

Таким образом, Челси смог набрать за 5 туров 10 очков и обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

РБ Зальцбург - Челси 1:2

Голы: Адаму, 49 - Ковачич, 23, Хавертц, 64

РБ Зальцбург: Кен - Дедич, Бернардо, Павлович, Вебер (Ульмер, 78) - Зайвальд, Кьергор, Сучич (Шешко, 61), Гурна-Дуат - Окафор (Шимич, 78), Адаму (Камери, 82).

Челси: Аррисабалага - Силва, Кукурелья, Чалоба - Пулишич (Аспиликуэта, 75), Ковачич (Лофтус-Чик, 68), Жоржиньо, Галлахер (Зиеш, 88) - Хавертц, Обамеянг (Броя, 75), Стерлинг (Маунт, 88).

Предупреждения: Сучич, Галлахер, Аррисабалага.