Лейпциг - Реал 3:2 Видео голов матча 25.10.2022

Во вторник, 25 октября, мадридский Реал в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов встречался на выезде с Лейпцигом.

Команда Карло Анчелотти неожиданно потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира, уступив сопернику со счетом 2:3.

В первом тайме хозяева поля вышли вперед благодаря голам Йошка Гвардиола и Кристофера Нкунку, но перед перерывом Винисиус Жуниор сократил отставание. Под конец встречи Тимо Вернер снова увеличил преимущество немецкой команды до двух мячей, на что гости сумели ответить только реализованным пенальти в исполнении Родриго в компенсированное время.

Реал с десятью очками продолжает лидировать в группе и уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Лейпциг занимает второе место с девятью баллами, опережая Шахтер на три пункта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лейпциг - Реал:

РБ Лейпциг - Реал 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 - Винисиус, 44, Родриго, 90+4 (пен.)

РБ Лейпциг: Бласвих - Симакан (Хенрихс, 89), Орбан, Гвардиол, Раум (Диалло, 69) - Форсберг (Ольмо, 69), Шлагер, Айдара (Кампль, 84), Собослаи - Андре Силва (Вернер, 69), Нкунку.

Реал Мадрид: Куртуа - Начо (Алаба, 69), Милитао, Рюдигер - Кроос (Азар, 76), Тчуамени, Камавинга, Васкес (Карвахаль, 69) - Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждение: Васкес

Источник: MEGOGO