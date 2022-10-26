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Рух обыграл Галатасарай в выездном матче Юношеской лиги УЕФА

Украинский клуб сделал большой шаг вперед в борьбе за выход в плей-офф.
Сегодня, 15:55
Рух Львов
Рух Львов
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Львовский Рух провел поединок второго раунда Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА.

В Стамбуле наш коллектив встретилась с юношеской командой местного гранда – Галатасарая.

Старт матча был полностью за украинцами, которые смогли забить дважды в первые восемь минут. К концу первого тайма турки смогли отыграть один мяч.

Второй тайм долго был безголевым, пока на 79-й минуте Добрянский не забил третий мяч и поставил точку в этой встрече.

2-й раунд, первый матч
Галатасарай U-19 - Рух U-19 1:3
Голы: Акман, 34 - Столярчук, 5, Эрдем, 8 (автогол), Добрянский, 79

Ответный матч пройдет через неделю. Победитель этого противостояния встретится в первом раунде плей-офф против одной из команд, занявшей второе место в групповом раунде этапа "Представителей лиг".

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