РБ Лейпциг прервал 20-матчевую серию Реала без поражений

Мадридский Реал с отсутствовавшими некоторыми лидерами на выезде уступил РБ Лейпцигу со счетом 2:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Бланкос" еще по итогам двухматчевого противостояния с Шахтером обеспечили себе место в плей-офф турнира. Однако в матче с "быками" они не смогли гарантировать себе первое место группы F.

К тому же, как сообщает Bleacher Report, действующие чемпионы Европы потерпели свое первое поражение с 8 мая 2022 года, прервав тем самым свою 20-матчевую серию без поражений.

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Тогда уже в статусе чемпиона Испании Реал проиграл в мадридском дерби Атлетико со счетом 0:1. В тома матче принимал участие Андрей Лунин, который не сумел справиться с Янником Феррейра-Карраско, который реализовал пенальти.