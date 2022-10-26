Барселона второй год подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Миланский Интер в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в домашнем матче победил Викторию из Плзени со счетом 4:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги гарантировала для себя выход в плей-офф главного клубного турнира, а вместе с тем и "спустила" в Лигу Европы Барселону.

Каталонский гранд теперь точно займет третье место в группе и во второй раз не смог выйти из квартета Лиги чемпионов.

В прошлом году Барселона уступила Баварию и Бенфику и смогла опередить только Динамо Киев. В Лиге Европы "блаугранас" смогли дойти до четвертьфинала, где проиграли немецкому Айнтрахту.