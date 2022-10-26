Порту разгромил Брюгге Яремчука и Соболя
"Драконы" улучшили свои позиции в борьбе за плей-офф ЛЧ.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Порту на чужом поле разгромил Брюгге со счетом 0:4.
В первом тайме зрители увидели лишь гол в исполнении иранца Мехди Тареми.
Во второй половине встречи отметились Эванилсон, Стефан Эустакио и все тот же Тареми.
Что касается украинских легионеров хозяев, то и Эдуард Соболь, и Роман Яремчук просидели весь матч на скамейке.
Таким образом, после пяти сыгранных туров Порту набирает 9 очков, а Брюгге занес в свой актив 10 пунктов.
Брюгге - Порту 0:4
Голы: Тареми, 34, 70, Эванилсон, 57, Эустакио, 60.