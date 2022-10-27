Барселона - Бавария 0:3 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка, в котором немцы не испытали проблем со своими испанскими соперниками.

В Каталонии на Камп Ноу состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией. Гости праздновали разгромную победу со счетом 3:0.

Еще в первом тайме "ротен" дважды отправили мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена, постарались Садио Мане и Эрик Максим Чупо-Мотинг. А уже перед самым свистком об окончании поединка Бенжамен Павар добил каталонцев.

Обзор матча:

Барселона - Бавария 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4.

Барселона: тер Штеген - Бельерин, Кунде (Гарсия, 67), Алонсо, Бальде - Кессье, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг - Дембеле (Фати, 67), Левандовски (Торре, 82), Педри (Рафинья, 58).

Бавария: Ульрайх - Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), Де Лигт, Дэвис - Киммих, Горецка (Забитцер, 46), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 67), Мане - Чупо-Мотинг (Мюллер, 63).

Предупреждения: Бускетс - Мазрауи, Горецка, Упамекано.

Источник: MEGOGO