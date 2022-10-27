Атлетико - Байер 2:2 Видео голов и обзор матча 26.10.2022

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на своем поле не сумел обыграть немецкий Байер (2:2).

На старте встречи Диаби вывел гостей вперед, реализовавши момент. "Матрасники" ответили в средине первого тайма, а автором гола стал Карраско. Через несколько минут Хадсон-Одои вновь вывел Байер вперед.

Подопечные Диего Симеоне сумели отыграть лишь во втором тайме благодаря точному выстрелу Де Пауля.

В компенсированное время Атлетико получил право на пенальти, однако Карраско не реализовал его, тем самым, оставив команду без плей-офф Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Байер:

Атлетико - Байер 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 - Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29.

Источник: MEGOGO