Атлетико - Байер 2:2 Видео голов и обзор матча 26.10.2022
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Атлетико на своем поле не сумел обыграть немецкий Байер (2:2).
На старте встречи Диаби вывел гостей вперед, реализовавши момент. "Матрасники" ответили в средине первого тайма, а автором гола стал Карраско. Через несколько минут Хадсон-Одои вновь вывел Байер вперед.
Подопечные Диего Симеоне сумели отыграть лишь во втором тайме благодаря точному выстрелу Де Пауля.
В компенсированное время Атлетико получил право на пенальти, однако Карраско не реализовал его, тем самым, оставив команду без плей-офф Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Байер:
Атлетико - Байер 2:2
Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 - Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29.
Источник: MEGOGO