Турнирные таблицы: Лига Чемпионов УЕФА 2022/23
ISPORT представляет турнирные таблицы всех групп Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
Групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 проходит с 6 сентября по 2 ноября. В каждом из восьми квартетов пройдет по 12 матчей и определятся команды, которые продолжат борьбу в турнире.
В стадию 1/8 финала ЛЧ пройдут победитель каждой группы, а также команда, которая заняла второе место. Третьи места отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, а худшие команды вылетят из еврокубков.
Таблица группы A
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Наполи
|5
|5
|0
|0
|20
|4
|16
|15
|2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|15
|6
|9
|12
|3
|Аякс
|5
|1
|0
|4
|8
|15
|−7
|3
|4
|Рейнджерс
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|−18
|0
Таблица группы B
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|7
|4
|3
|10
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|4
|9
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|1
|2
|2
|4
|7
|−3
|5
|4
|Байер 04
|5
|1
|1
|3
|4
|8
|−4
|4
Таблица группы C
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|16
|2
|14
|15
|2
|Интернационале
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|5
|10
|3
|Барселона
|5
|1
|1
|3
|8
|10
|−2
|4
|4
|Виктория Пльзень
|5
|0
|0
|5
|3
|20
|−17
|0
Таблица группы D
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|1
|8
|2
|Спортинг
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|3
|Айнтрахт
|5
|2
|1
|2
|5
|7
|−2
|7
|4
|Олимпик Марсель
|5
|2
|0
|3
|7
|6
|1
|6
Таблица группы E
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Челси
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|5
|10
|2
|Милан
|5
|2
|1
|2
|8
|7
|1
|7
|3
|Зальцбург
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|0
|6
|4
|Динамо Загреб
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|−6
|4
Таблица группы F
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Реал Мадрид
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|5
|10
|2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
|3
|Шахтёр
|5
|1
|3
|1
|8
|6
|2
|6
|4
|Селтик
|5
|0
|2
|3
|3
|10
|−7
|2
Таблица группы G
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|3
|2
|0
|11
|1
|10
|11
|2
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|2
|1
|8
|3
|5
|8
|3
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|−4
|5
|4
|Копенгаген
|5
|0
|2
|3
|0
|11
|−11
|2
Таблица группы H
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|Пари Сен-Жермен
|5
|3
|2
|0
|14
|6
|8
|11
|2
|Бенфика
|5
|3
|2
|0
|10
|6
|4
|11
|3
|Ювентус
|5
|1
|0
|4
|8
|11
|−3
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|−7
|3
На ISPORT также доступен календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.