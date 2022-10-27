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Турнирные таблицы: Лига Чемпионов УЕФА 2022/23

ISPORT представляет турнирные таблицы всех групп Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
Сегодня, 12:12
Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов
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Групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 проходит с 6 сентября по 2 ноября. В каждом из восьми квартетов  пройдет по 12 матчей и определятся команды, которые продолжат борьбу в турнире.

В стадию 1/8 финала ЛЧ пройдут победитель каждой группы, а также команда, которая заняла второе место. Третьи места отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, а худшие команды вылетят из еврокубков.

Таблица группы A

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1 Наполи 5 5 0 0 20 4 16 15
2 Ливерпуль 5 4 0 1 15 6 9 12
3 Аякс 5 1 0 4 8 15 −7 3
4 Рейнджерс 5 0 0 5 1 19 −18 0

Таблица группы B

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Брюгге 5 3 1 1 7 4 3 10
2  Порту 5 3 0 2 10 6 4 9
3  Атлетико Мадрид 5 1 2 2 4 7 −3 5
4  Байер 04 5 1 1 3 4 8 −4 4

Таблица группы C

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Бавария 5 5 0 0 16 2 14 15
2  Интернационале 5 3 1 1 10 5 5 10
3  Барселона 5 1 1 3 8 10 −2 4
4  Виктория Пльзень 5 0 0 5 3 20 −17 0

Таблица группы D

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 6 5 1 8
2  Спортинг 5 2 1 2 7 7 0 7
3  Айнтрахт 5 2 1 2 5 7 −2 7
4  Олимпик Марсель 5 2 0 3 7 6 1 6

Таблица группы E

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Челси 5 3 1 1 8 3 5 10
2  Милан 5 2 1 2 8 7 1 7
3  Зальцбург 5 1 3 1 5 5 0 6
4  Динамо Загреб 5 1 1 3 3 9 −6 4

Таблица группы F

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 5 10
2  РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 0 9
3  Шахтёр 5 1 3 1 8 6 2 6
4  Селтик 5 0 2 3 3 10 −7 2

Таблица группы G

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Манчестер Сити 5 3 2 0 11 1 10 11
2  Боруссия Дортмунд 5 2 2 1 8 3 5 8
3  Севилья 5 1 2 2 5 9 −4 5
4  Копенгаген 5 0 2 3 0 11 −11 2

Таблица группы H

Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1  Пари Сен-Жермен 5 3 2 0 14 6 8 11
2  Бенфика 5 3 2 0 10 6 4 11
3  Ювентус 5 1 0 4 8 11 −3 3
4  Маккаби Хайфа 5 1 0 4 6 13 −7 3

На ISPORT также доступен календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.

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