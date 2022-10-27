Турнирные таблицы: Лига Чемпионов УЕФА 2022/23

Групповой раунд Лиги чемпионов-2022/23 проходит с 6 сентября по 2 ноября. В каждом из восьми квартетов пройдет по 12 матчей и определятся команды, которые продолжат борьбу в турнире.

В стадию 1/8 финала ЛЧ пройдут победитель каждой группы, а также команда, которая заняла второе место. Третьи места отправятся в 1/16 финала Лиги Европы, а худшие команды вылетят из еврокубков.

Таблица группы A

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Наполи 5 5 0 0 20 4 16 15 2 Ливерпуль 5 4 0 1 15 6 9 12 3 Аякс 5 1 0 4 8 15 −7 3 4 Рейнджерс 5 0 0 5 1 19 −18 0

Таблица группы B

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Брюгге 5 3 1 1 7 4 3 10 2 Порту 5 3 0 2 10 6 4 9 3 Атлетико Мадрид 5 1 2 2 4 7 −3 5 4 Байер 04 5 1 1 3 4 8 −4 4

Таблица группы C

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Бавария 5 5 0 0 16 2 14 15 2 Интернационале 5 3 1 1 10 5 5 10 3 Барселона 5 1 1 3 8 10 −2 4 4 Виктория Пльзень 5 0 0 5 3 20 −17 0

Таблица группы D

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 6 5 1 8 2 Спортинг 5 2 1 2 7 7 0 7 3 Айнтрахт 5 2 1 2 5 7 −2 7 4 Олимпик Марсель 5 2 0 3 7 6 1 6

Таблица группы E

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Челси 5 3 1 1 8 3 5 10 2 Милан 5 2 1 2 8 7 1 7 3 Зальцбург 5 1 3 1 5 5 0 6 4 Динамо Загреб 5 1 1 3 3 9 −6 4

Таблица группы F

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Реал Мадрид 5 3 1 1 10 5 5 10 2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 9 9 0 9 3 Шахтёр 5 1 3 1 8 6 2 6 4 Селтик 5 0 2 3 3 10 −7 2

Таблица группы G

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Манчестер Сити 5 3 2 0 11 1 10 11 2 Боруссия Дортмунд 5 2 2 1 8 3 5 8 3 Севилья 5 1 2 2 5 9 −4 5 4 Копенгаген 5 0 2 3 0 11 −11 2

Таблица группы H

№ Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О 1 Пари Сен-Жермен 5 3 2 0 14 6 8 11 2 Бенфика 5 3 2 0 10 6 4 11 3 Ювентус 5 1 0 4 8 11 −3 3 4 Маккаби Хайфа 5 1 0 4 6 13 −7 3

На ISPORT также доступен календарь и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2022/23.