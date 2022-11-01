Группа без задач и квартет, где ничего не ясно: что ждать от Лиги чемпионов 1 ноября
Во вторник, 1 ноября, пройдут восемь заключительных поединков группового раунда Лиги чемпионов в квартетах A, B, C, D.
ISPORT разобрался, кому что нужно в каждом из квартетов.
Группа А
- Наполи – 15
- Ливерпуль – 12
- Аякс - 3
- Рейнджерс - 0
Матчи
22:00 Ливерпуль - Наполи
22:00, Рейнджерс – Аякс
Наполи и Ливерпуль уже прошли в плей-офф лиги чемпионов. У англичан еще остаются теоретические шансы на первую ступеньку в таблице, но для этого им нужно побеждать итальянцев с разницей в четыре гола.
У Рейнджерс даже с нулем баллов есть теоретические шансы на попадание в Лигу Европы, но шансы только теоретические, ведь обыграть Аякс надо с разницей в пять мячей.
Группа B
- Брюгге – 10
- Порту - 9
- Атлетико - 5
- Байер - 4
Матчи
19:45, Порту - Атлетико
19:45, Байер - Брюгге
Брюгге после безумных первых четырех туров разгромно уступил в прошлом матче Порту и теперь рискует потерять первую строчку в последний игровой день. Чтобы оставить ее себе, бельгийцам нужно сыграть не хуже Порта. В свою очередь португальцам нужно побеждать и надеяться, что Брюгге не обыгрывает Байер, или играть вничью и надеяться на поражение команды Яремчука и Соболя.
У Атлетико и Байера своя заочная борьба за место в Лиге Европы. Немцам нужно в этом туре набрать больше очков, чем испанцы - тогда они станут третьими, ведь даже при равенстве баллов будут лучшие показатели в очных встречах.
Группа C
- Бавария – 15
- Интер - 10
- Барселона - 4
- Виктория - 0
Матчи
22:00, Виктория – Барселона
22:00, Бавария – Интер
Это менее интересная группа из всех. Ни одна команда никак не изменит свое положение и останется на том месте, которое занимает прямо сейчас.
Группа D
- Тоттенхэм - 8
- Спортинг – 7
- Айнтрахт – 7
- Марсель - 6
Матчи
22:00, Спортинг – Айнтрахт
22:00, Марсель - Тоттенхэм
А вот здесь будет происходить все самое интересное. плей-офф Лиги чемпионов может получиться любая команда из четырех. Тоттенгему нужно хотя бы сыграть вничью, чтобы пройти дальше. Марселю в свою очередь только победа гарантирует место в ЛЧ следующей весной.
Победитель матча Спортинг – Айнтрахт также в любом случае выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Может также возникнуть интересная ситуация, если Марсель победит, а в другом матче будет ничья. Тогда у трех команд будет по 8 баллов, а у французов – 9. Компанию Олимпика в плей-офф в таком случае составит Спортинг, имеющий лучшие показатели в очных матчах против "шпор" и франкфуртцев.