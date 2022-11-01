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Байер - Брюгге 0:0 обзор матча и результат игры 01.11.2022

Представляем отчет о матче групового раунда Лиги чемпионов.
Сегодня, 21:40
Брюгге - Байер / Getty Images
Брюгге - Байер / Getty Images
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Для обеих команд поединок имел большое значение, ведь Брюгге боролся за первое место в группе, а для Байера этот матч был последним шансом продолжить свой еврокубковый сезон.

В стартовом составе бельгийского клуба вышел только один украинский легионер - Эдуард Соболь традиционно сыграл на левом фланге. Он отыграл практически 80 минут, после чего уступил место на поле одному из партнеров.

Роман Яремчук остался в запасе, но появился на поле на 87 минуте встречи. Этого времени ему не хватило для того, чтобы отметиться результативным действиями.

Команды показали отличную игру в первую очередь в защите, ведь за 90 минут никто так и не сумел забить. Из-за исхода паралельного матча, в котором Атлетико проиграл Порту, Байер сумел опередить мадридцев и пробиться в 1/6 финала Лиги Европы. Брюгге же завершает этот этап на втором месте.

Статистика матча Байер - Брюгге 6-го тура Лиги чемпионов

Байер - Брюгге 0:0

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 8
Удары в ворота: 4 - 1
Угловые: 7 - 3

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