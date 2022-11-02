Шахтер завершил группу Юношеской лиги УЕФА ничьей с Лейпцигом
Состоялся очередной поединок "Лиги чемпионов" для молодых.
В рамках шестого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 встретился со сверстниками из РБ Лейпциг, но не сумел победить соперника.
Перед последним туром "горняки" занимали второе место и при любом исходе в матче против "быков" не смогли бы ни подняться на первое, ни опуститься на третье место.
Ни одна из команд в этом матче не смогла отличиться в воротах соперника и матч завершился со счетом 0:0.
Шахтер U-19 - Лейпциг U-19 0:0
Владение мячом: 50% – 50%
Удары по воротам (в створ): 15(6) - 17(3)
В итоге Шахтер набрал в своей группе 10 баллов, у Лейпцига 5 очков.