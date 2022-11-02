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Шахтер завершил группу Юношеской лиги УЕФА ничьей с Лейпцигом

Состоялся очередной поединок "Лиги чемпионов" для молодых.
Сегодня, 15:06
Шахтер - Лейпциг / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Лейпциг / ФК Шахтер Донецк
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В рамках шестого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 встретился со сверстниками из РБ Лейпциг, но не сумел победить соперника.

Перед последним туром "горняки" занимали второе место и при любом исходе в матче против "быков" не смогли бы ни подняться на первое, ни опуститься на третье место.

Ни одна из команд в этом матче не смогла отличиться в воротах соперника и матч завершился со счетом 0:0.

Шахтер U-19 - Лейпциг U-19 0:0

Владение мячом: 50% – 50%
Удары по воротам (в створ): 15(6) - 17(3)

В итоге Шахтер набрал в своей группе 10 баллов, у Лейпцига 5 очков.

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