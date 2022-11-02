iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Руха U-19 - о проходе в следующую стадию юношеской Лиги чемпионов: Мы творим историю клуба

Олег Федор высказался о победе в противостоянии с Галатасараем.
Сегодня, 20:26
Олег Федор
Олег Федор
0 0 0

В юношеской Лиге чемпионов в двухматчевом противостоянии Рух U-19 победил сверстников из Галатасарая.

Полузащитник львовян Олег Федор поделился мыслями о проходе своей команды в следующую стадию турнира.

"После таких игр чрезвычайные эмоции, с каждым матчем они все больше. Я очень рад, что прошли в следующий этап. Считаю, что мы 100 процентов этого заслужили. Команда отдала на поле все свои силы и довела этот матч до логического завершения.

Мы творим историю Руха, хотели уже вписать в нее свои имена. Это тоже история и всего украинского юношеского футбола. Это нашу команду сильно мотивировало. Мы выполнили все наставления тренерского штаба, потому и победили.

Учитывая, что первый матч закончили со счетом 3:1, имели преимущество в два мяча. Это, с одной стороны, придавало уверенности, эмоционального и психологического преимуществоа над соперником. Но с другой стороны – это могло сыграть с нами злую шутку. Однако ребята не поддались каким-либо возможным сомнениям, а боролись за каждый мяч, отдавались на 100 процентов и победили.

Во время первого моего гола я видел, как Андрей Столярчук включается, в большинстве таких моментов он пытается отдать мяч несколько назад под себя примерно на 11 метров, именно это и сделал. Там Евгений Пастух мог сыграть, но я ему кричал, чтобы он оставил мяч, и после этого я забил гол. Во время второго гола я видел, что вратарь немного сместился и хотел читать передачу на дальнюю штангу, поэтому, не глядя, пробил в ближний угол.

Очень рад, что забил дебютный гол в рамках Юношеской лиги УЕФА. Но на самом деле это меня сильно не удивило, потому что испытывал какое-то такое голевое предчувствие", - заявил хавбек.

Стоит отметить, что Федор отметился в прошедшем матче дублем в ворота турецкой команды.

Источник: ФК Рух

0 0 0

Статьи по теме

Анчелотти догнал Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов Анчелотти догнал Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира
Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:06
Анчелотти догнал Фергюсона по количеству побед в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов21:52
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Другие21:50
Женская сборная Украины по гандболу прошла в следующий раунд отбора на Чемпионат мира
Лига Чемпионов21:38
Шахтер продолжит еврокубки в Лиге Европы
Лига Чемпионов21:35
Лига чемпионов: все участники плей-офф
Лига Чемпионов21:32
Шахтер разгромным поражением от Лейпцига завершил сезон в Лиге чемпионов
Европа21:02
Модрич установил рекорд Лиги чемпионов
Другие21:00
Боттас присоединился к Феттелю и Хаккинену в списке участников Гонки чемпионов-2023
Лига Чемпионов20:26
Хавбек Руха U-19 - о проходе в следующую стадию юношеской Лиги чемпионов: Мы творим историю клуба
Формула 120:21
Гран-при Бразилии под угрозой срыва - всему виной беспорядки в стране
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK