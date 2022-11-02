Хавбек Руха U-19 - о проходе в следующую стадию юношеской Лиги чемпионов: Мы творим историю клуба

В юношеской Лиге чемпионов в двухматчевом противостоянии Рух U-19 победил сверстников из Галатасарая.

Полузащитник львовян Олег Федор поделился мыслями о проходе своей команды в следующую стадию турнира.

"После таких игр чрезвычайные эмоции, с каждым матчем они все больше. Я очень рад, что прошли в следующий этап. Считаю, что мы 100 процентов этого заслужили. Команда отдала на поле все свои силы и довела этот матч до логического завершения.

Мы творим историю Руха, хотели уже вписать в нее свои имена. Это тоже история и всего украинского юношеского футбола. Это нашу команду сильно мотивировало. Мы выполнили все наставления тренерского штаба, потому и победили.

Учитывая, что первый матч закончили со счетом 3:1, имели преимущество в два мяча. Это, с одной стороны, придавало уверенности, эмоционального и психологического преимуществоа над соперником. Но с другой стороны – это могло сыграть с нами злую шутку. Однако ребята не поддались каким-либо возможным сомнениям, а боролись за каждый мяч, отдавались на 100 процентов и победили.

Во время первого моего гола я видел, как Андрей Столярчук включается, в большинстве таких моментов он пытается отдать мяч несколько назад под себя примерно на 11 метров, именно это и сделал. Там Евгений Пастух мог сыграть, но я ему кричал, чтобы он оставил мяч, и после этого я забил гол. Во время второго гола я видел, что вратарь немного сместился и хотел читать передачу на дальнюю штангу, поэтому, не глядя, пробил в ближний угол.

Очень рад, что забил дебютный гол в рамках Юношеской лиги УЕФА. Но на самом деле это меня сильно не удивило, потому что испытывал какое-то такое голевое предчувствие", - заявил хавбек.

Стоит отметить, что Федор отметился в прошедшем матче дублем в ворота турецкой команды.

Источник: ФК Рух