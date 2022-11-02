Мбаппе покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ встречается с Ювентусом.

Счет в матче в начале первого тайма открыл французский нападающий Килиан Мбаппе.

Футболист установил рекорд ЛЧ. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире.

Французскому форварду 23 года 10 месяцев и 13 дней. Ранее рекорд принадлежал Месси (24 года 4 месяца и 8 дней).

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:1.