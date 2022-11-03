Группа H:ПСЖ обыграл Ювентус, но потерял первое место из-за сумасшествия Бенфики в Израиле
В шестом туре группового этапа ЛЧ в квартете H решалась судьба путевки в Лигу Европы и первого места в группе
На то, чтобы завершить групповую стадию на первой строчке в квартете претендовали Бенфика и ПСЖ.
Соответственно, за продолжение евровесны во втором еврокубке по значимости заочно соревновались Ювентус и Маккаби
"Старая Синьора" не смогла победить в своем матче, уступив ПСЖ со счетом 1:2.
После перерыва счет был равным. Голами обменялись Килиан Мбаппе и Леонардо Бонуччи.
Во втором тайме точку в поединке установил португальский защитник Нуну Мендеш.
Ювентус - ПСЖ 1:2
Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69.
В Хайфе же развернулся настоящий триллер несмотря на то, что по счету так не кажется
Маккаби оказался уничтожен португальской Бенфикой в родных стенах. Поединок в Израиле закончился победой гостей с разгромным счетом 1:6.
Голы забивали Рамуш, Муса, Алекс Гримальдо, Рафа Силва, Энрике Араухо и Жоау Мариу. В составе хозяев поля голом престижа отметился Тьярон Шери
Благодаря последнему забитому мячу уже в компенсированное время "орлы" обогнали парижан в турнирной таблице из-за большего количества голов на выезде.
Маккаби - Бенфика 1:6
Голы: Шери, 26 - Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69, Рафа Силва, 73, Энрике Араухо 88, Жоау Мариу, 90+3
Итоговая турнирная таблица группы H
- Бенфика - 14
- ПСЖ - 14
- Ювентус - 3
- Маккаби - 3