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Группа H:ПСЖ обыграл Ювентус, но потерял первое место из-за сумасшествия Бенфики в Израиле

Лиссабонцы в последний момент обошли парижский гранд.
Сегодня, 00:12
Маккаби Хайфа - Бенфика
Маккаби Хайфа - Бенфика
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В шестом туре группового этапа ЛЧ в квартете H решалась судьба путевки в Лигу Европы и первого места в группе

На то, чтобы завершить групповую стадию на первой строчке в квартете претендовали Бенфика и ПСЖ.

Соответственно, за продолжение евровесны во втором еврокубке по значимости заочно соревновались Ювентус и Маккаби

"Старая Синьора" не смогла победить в своем матче, уступив ПСЖ со счетом 1:2.

После перерыва счет был равным. Голами обменялись Килиан Мбаппе и Леонардо Бонуччи.

Во втором тайме точку в поединке установил португальский защитник Нуну Мендеш.

Ювентус - ПСЖ 1:2

Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69.

В Хайфе же развернулся настоящий триллер  несмотря на то, что по счету так не кажется

Маккаби оказался уничтожен португальской Бенфикой в родных стенах. Поединок в Израиле закончился победой гостей с разгромным счетом 1:6.

Голы забивали Рамуш, Муса, Алекс Гримальдо, Рафа Силва, Энрике Араухо и Жоау Мариу. В составе хозяев поля голом престижа отметился Тьярон Шери

Благодаря последнему забитому мячу уже в компенсированное время "орлы" обогнали парижан в турнирной таблице из-за большего количества голов на выезде.

Маккаби - Бенфика 1:6

Голы: Шери, 26 - Рамуш, 20, Муса, 59, Гримальдо, 69,  Рафа Силва, 73, Энрике Араухо 88, Жоау Мариу, 90+3

Итоговая турнирная таблица группы H

  1. Бенфика - 14
  2. ПСЖ - 14
  3. Ювентус - 3
  4. Маккаби - 3
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