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Группа G: Ман Сити уверенно обыграл Севилью, Боруссия Дортмунд не справилась с Копенгагеном

Завершились матчи самого неинтересного квартета сегодняшнего игрового дня.
Сегодня, 00:49
Копенгаген - Боруссия Дортмунд
Копенгаген - Боруссия Дортмунд
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В группе G Лиги чемпионов все уже было ясно, поэтому матчи 6-го тура стали чисто формальностью.

Манчестер Сити победил Севилью даже несмотря на то, что дал отдохнуть нескольким лидерам.

"Нервионцы" забили первыми, но им это не помогло. Матч завершился со счетом 3:1.

За "горожан" забили Рико Льюис, Хулиан Альваерс и Рияд Марез. За гостей отличился Рафа Мир.

Манчестер Сити - Севилья 3:1

Голы:  Льюис. 64, Альварес, 74, Марез, 83 - Мир, 31.

В датском Копенгагене клуб с одноименным названием навязал борьбу Боруссии Дортмунд.

Хозяева не дали "шмелям" увести победу, сыграв с гостями вничью со счетом 1:1.

Голы были забиты в первом тайме. Их авторами стали Хакон Харальдссон и Торган Азар.

Копенгаген - Боруссия Д 1:1

Голы: Харальдссон 41 - Азар, 23.

Итоговая таблица группы G

  1.  Ман Сити - 14
  2. Боруссия Д - 9
  3. Севилья - 5
  4. Копенгаген - 3
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