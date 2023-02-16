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Брюгге - Бенфика 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 15.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 00:19
Брюгге - Бенфика / Getty Images
Брюгге - Бенфика / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Брюгге на своем поле принимал Бенфику.

В первом тайме бельгийский клуб вышел вперед, но взятие ворот в исполнении Одойа было отменено из-за офсайда.

После перерыва португальцы включились, что сразу дало результат. На 51-й минуте Жоау Мариу вывел команду вперед, реализовал пенальти.

До финального свистка Брюгге старался избежать поражения, но в итоге пропустил второй на 88-й минуте. Автором гола стал Давид Нерес.

Вашему вниманию видео голов Брюгге - Бенфика в матче Лиги чемпионов:

Брюгге - Бенфика 0:2
Голы: Мариу, 51 (пен.), Нерес, 88.

Брюгге: Миньоле - Мата, Хендри, Мехеле, Майер - Одой (Нильсен, 65), Оньедика, Бьюкенен, Ванакен, Сова (Ютгла, 79) - Ланг.

Бенфика: Влаходимос - Ба, Антонио Силва, Отаменди, Гримальдо - Флорентину, Шикинью, Эурснес, Мариу (Невеш, 90+4), Рафа Силва (Нерес, 65), Рамуш (Гедеш, 65).

Предупреждения: Одой, Сова - Отаменди.

Источник: MEGOGO


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