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Ливерпуль - Реал: прогноз на матч 21.02.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:30
Ливерпуль - Реал / Getty Images
Ливерпуль - Реал / Getty Images

Во вторник, 21 февраля, на Энфилде в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23 встретятся Ливерпуль и мадридский Реал.

В последние годы эти две команды достаточно часто играли друг с другом и вот пришло время им снова сойтись на одном футбольном поле.

Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал

Даже несмотря на не лучшую игровую форму мерсисайдцев в последнее время, да и в сезоне в целом, согласно с оценками экспертов и аналитиков, в данном противостоянии нет ярко выраженного фаворита. Но небольшое преимущество в этой двухматчевой дуэли все же на стороне испанской команды.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль - Реал:

  • победа Ливерпуля - 2,46
  • ничья - 3,6
  • победа Реала - 2,85

По мнению букмекеров, команды порадуют болельщиков, как минимум, двумя голами. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 3" с коэффициентом 2,15.

Также можно подумать о том, чтобы поставить на победу Реала с нулевой форой. На этот исход принимаются ставки с коэффициентом 2,08.

Статистика противостояния Ливерпуль - Реал

За всю свою историю существования Ливерпуль и Реал встречались между собой в рамках официальных матчей всего девять раз. Причем восемь из них состоялись в 21-м веке.

Впервые англо-испанское противостояние произошло в финале кубка европейских чемпионов 1981 года. Тогда минимальную победу одержали "красные" (1:0).

Ливерпуль - Реал
3 Победы 5
8 Голы 11

Последняя встреча состоялась менее года назад. 28 мая 2022 года Ливерпуль и Реал снова сыграли в финале Лиги чемпионов. Тот поединок завершился победой "бланкос", а единственный гол на свой счет записал Винисиус Жуниор.

Ливерпуль - Реал 0:1
Гол: Винисиус, 59.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Кейта, 77), Фабиньо, Тьяго (Фирмино, 77) - Салах, Мане, Диас (Жота, 65).

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Себальос, 90), Каземиро, Кроос - Вальверде (Камавинга, 86), Бензема, Винисиус (Родриго, 90+3).

Предупреждение: Фабиньо.

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Недавно Ливерпуль сумел прервать трехматчевую серию без побед, обыграв Эвертон (2:0) в мерсисайдском дерби. Однако общая картина "красных" печальна - в последних 8 матчах всего две победы, 4 поражения и, как результат, 9 место в таблице АПЛ.

Реал в свою очередь только вернулся с клубного чемпионата мира, где команда Карло Анчелотти вновь стала триумфатором - в финале был обыгран Аль-Хиляль (5:3). В недавнем матче чемпионата Испании "бланкос" легко справились с аутсайдером Эльче (4:0).

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