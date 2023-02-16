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Ливерпуль - Реал: онлайн-трансляция матча 21.02.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке Лиги чемпионов-2022/23. Cмотри онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Реал на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:02
Ливерпуль - Реал / Getty Images
Ливерпуль - Реал / Getty Images

Во вторник, 21 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся Ливерпуль и мадридский Реал.

Это будет первая встреча команд с финала 2022 года, где победа осталась за подопечными Карло Анчелотти, благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора.

Матч пройдет в Ливерпуле на Энфилде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Ливерпуль - Реал

Трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом будет доступна в этой новости 21 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Кроме того, в Украине матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Айнтрахтом и Наполи покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 2". Он также доступен на платформе Volia TV.

Команда Юргена Клоппа начала еврокубковую кампанию так же, как и весь сезон в целом. Мерсисайдцы неудачно съездили в Италию, где были разгромлены Наполи со счетом 1:4.

Затем "красные" проснулись и выдали пять победных матчей подряд: помимо победы над неаполитанцами в последнем туре (2:0), были также обыграны Аякс (2:1, 3:0) и Рейнджерс (2:0, 7:1).

У королевского клуба все получилось куда спокойнее - "бланкос" досрочно завоевали право сыграть в плей-офф турнира. В стартовом матче был разгромлен Селтик (3:0). Такой же исход получился и в заключительном туре (5:1).

Все самое интересное происходило в противостояниях с РБ Лейпцигом и донецким Шахтером. После матчей с украинцами (2:1, 1:1), Реал гарантировал место в 1/8 финала, чем сполна воспользовался немецкий клуб: если во втором туре "бланкос" победили 2:0, то в пятом туре немотивированные испанцы уступили 2:3.

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