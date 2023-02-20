Бензема сможет сыграть против Ливерпуля в Лиге чемпионов

Француз был включен в заявку Реала на поединок после пропуска предыдущего матча чемпионата.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Французский форвард пропускал предыдущий поединок чемпионата Испании с Осасуной (2:0) из-за дискомфорта, но, как сообщает Mundo Deportivo, сегодня уже тренировался в общей группе мадридской команды.

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В итоге 35-летний нападающий был включен в заявку Реала на предстоящий выездной матч с мерсисайдцами.

В то же время тренерский штаб мадридцев не сможет рассчитывать на полузащитников Тони Крооса и Орельена Чуамени из-за гриппа у игроков.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом состоится во вторник, 21 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал.