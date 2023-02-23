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Интер - Порту 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 22.02.2023

Миланский клуб добыл важную победу над Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня, 00:50
Интер - Порту / Getty Images
Интер - Порту / Getty Images

В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле принимал Порту.

В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

После перерыва португальский клуб был близок к тому, чтобы выйти вперед, но Андре Онана отлично сыграл в рамке.

В концовке встречи полузащитник Порту Отавиу получил вторую желтую карточку, после чего покинул футбольное поле. Интер сумел воспользоваться преимуществом и выиграть встречу. Ромелу Лукаку отметился победным голом, забив на добивании.

Вашему вниманию видео голов Интер - Порту в матче Лиги чемпионов:

Интер - Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86


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