Интер - Порту 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 22.02.2023
Миланский клуб добыл важную победу над Порту в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле принимал Порту.
В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.
После перерыва португальский клуб был близок к тому, чтобы выйти вперед, но Андре Онана отлично сыграл в рамке.
В концовке встречи полузащитник Порту Отавиу получил вторую желтую карточку, после чего покинул футбольное поле. Интер сумел воспользоваться преимуществом и выиграть встречу. Ромелу Лукаку отметился победным голом, забив на добивании.
Вашему вниманию видео голов Интер - Порту в матче Лиги чемпионов:
Интер - Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86