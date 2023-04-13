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Куртуа: Надеюсь, Реал не пожалеет, что не забил Челси больше голов

Бельгиец опасается возможного камбэка от лондонцев.
Сегодня, 09:18
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал результат встречи с Челси (2:0) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Учитывая игру в большинстве, остается ощущение, что можно было снять все вопросы в противостоянии. Но Челси теперь едет домой с ощущением, что сам мог забить в конце, когда удар накрыл Рюдигер.

Нас ждет очень тяжелый ответный матч, и я надеюсь, что мы не пожалеем о том, что не забили больше. Мой сэйв оказался очень важным. Если бы Челси сравнял счет, это могло бы стать для нас психологическим ударом. Я рад, что спас ворота.

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Во втором тайме мы провели совершенный матч, но на последних минутах надо держать мяч, чтобы не позволить забить гол, который изменит расклад в противостоянии.

Мы должны отнестись ко второй игре так, словно в первой была ничья, так, как отнеслись к игре с Барселоной. Надо думать, что нужна победа. Если выходишь удерживать счет, можно внезапно проиграть 0:2. Надеюсь, мы хорошо начнем ответную игру, не как в прошлом году, забьем первыми и победим", – сказал Куртуа в интервью Marca.

Напомним, ответный матч Челси - Реал состоится 18 апреля на Стэмфорд Бридж.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тибо Куртуа Реал Мадрид

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