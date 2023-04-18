Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире

Уже вскоре французский форвард сможет занять четвертое место по общему количеству сыгранных поединков.

Во вторник, 18 апреля, на Стэмфорд Бридж в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сошлись лондонский Челси и мадридский Реал.

В стартовом составе "королевского клуба" вышел Карим Бензема, для которого эта игра стала уже 150-й в рамках главного еврокубка Старого Света.

Как сообщает Opta, Бензема стал лишь пятым игроком в истории турнира, который преодолел планку в 150 матчей.

Стоит отметить, что вскоре 35-летний француз сможет обойти Хави по общему количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов (у испанца 151 матч).

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

Криштиану Роналду - 183 Икер Касильяс - 177 Лионель Месси - 163 Хави - 151 Карим Бензема - 150

150 - Karim Benzema becomes the fifth player to reach 150 appearances in the @ChampionsLeague:



183 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹

177 - Iker Casillas 🇪🇸

163 - Lionel Messi 🇦🇷

151 - Xavi Hernández 🇪🇸

150 - KARIM BENZEMA 🇫🇷



Elite. pic.twitter.com/rVEEk0MOEn — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2023

Ранее стало известно, что бывший полузащитник Реала планирует начать политическую карьеру, баллотируясь в парламент своего государства.