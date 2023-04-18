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Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире

Уже вскоре французский форвард сможет занять четвертое место по общему количеству сыгранных поединков.
Вчера, 23:26
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Во вторник, 18 апреля, на Стэмфорд Бридж в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сошлись лондонский Челси и мадридский Реал.

В стартовом составе "королевского клуба" вышел Карим Бензема, для которого эта игра стала уже 150-й в рамках главного еврокубка Старого Света.

Как сообщает Opta, Бензема стал лишь пятым игроком в истории турнира, который преодолел планку в 150 матчей.

Стоит отметить, что вскоре 35-летний француз сможет обойти Хави по общему количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов (у испанца 151 матч).

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

  1. Криштиану Роналду - 183
  2. Икер Касильяс - 177
  3. Лионель Месси - 163
  4. Хави - 151
  5. Карим Бензема - 150

Ранее стало известно, что бывший полузащитник Реала планирует начать политическую карьеру, баллотируясь в парламент своего государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Карим Бензема Реал Мадрид

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