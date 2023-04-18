Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире
Во вторник, 18 апреля, на Стэмфорд Бридж в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сошлись лондонский Челси и мадридский Реал.
В стартовом составе "королевского клуба" вышел Карим Бензема, для которого эта игра стала уже 150-й в рамках главного еврокубка Старого Света.
Как сообщает Opta, Бензема стал лишь пятым игроком в истории турнира, который преодолел планку в 150 матчей.
Стоит отметить, что вскоре 35-летний француз сможет обойти Хави по общему количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов (у испанца 151 матч).
Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:
- Криштиану Роналду - 183
- Икер Касильяс - 177
- Лионель Месси - 163
- Хави - 151
- Карим Бензема - 150
150 - Karim Benzema becomes the fifth player to reach 150 appearances in the @ChampionsLeague:— OptaJose (@OptaJose) April 18, 2023
183 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹
177 - Iker Casillas 🇪🇸
163 - Lionel Messi 🇦🇷
151 - Xavi Hernández 🇪🇸
150 - KARIM BENZEMA 🇫🇷
Elite. pic.twitter.com/rVEEk0MOEn
Ранее стало известно, что бывший полузащитник Реала планирует начать политическую карьеру, баллотируясь в парламент своего государства.