Перед голом Манчестер Сити мяч покинул пределы поля - арбитр не вмешался

Кевин Де Брюйне отметился шикарным голом, но перед этим случился скандальный эпизод.

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Реал на своем поле принимал Манчестер Сити. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели сравнять счет в средине второго тайма, однако этот гол вышел скандальным.

Все дело в том, что 67-й минуте мяч полностью пересек правую боковую линию поля после передачи Кайла Уокера, а в прыжке Бернарду Силва вернул круглого на поле.

Сити продолжил атаку, затем несколько секунд мяч был у Эдуардо Камавинга. Француз сделал неточный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась голом от де Брюйне.

Стоит отметить, что главный судья Артур Соареш Диаш не стал вмешиваться, как и его ассистенты, включая арбитров ВАР.

Ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии. Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.