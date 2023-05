Перед голом Манчестер Сити мяч покинул пределы поля - арбитр не вмешался

Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Реал на своем поле принимал Манчестер Сити. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели сравнять счет в средине второго тайма, однако этот гол вышел скандальным.

Все дело в том, что 67-й минуте мяч полностью пересек правую боковую линию поля после передачи Кайла Уокера, а в прыжке Бернарду Силва вернул круглого на поле.

Сити продолжил атаку, затем несколько секунд мяч был у Эдуардо Камавинга. Француз сделал неточный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась голом от де Брюйне.

The ball was out of play in the build-up to De Bruyne's goal 👀

No wonder Ancelotti was furious with the ref.

