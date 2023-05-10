Перед голом Манчестер Сити мяч покинул пределы поля - арбитр не вмешался
Во вторник, 9 мая, в рамках первого матча 1/2 финала Реал на своем поле принимал Манчестер Сити. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1.
Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели сравнять счет в средине второго тайма, однако этот гол вышел скандальным.
Все дело в том, что 67-й минуте мяч полностью пересек правую боковую линию поля после передачи Кайла Уокера, а в прыжке Бернарду Силва вернул круглого на поле.
Сити продолжил атаку, затем несколько секунд мяч был у Эдуардо Камавинга. Француз сделал неточный пас, что привело к перехвату и комбинации, которая завершилась голом от де Брюйне.
#UCL #ChampionsLeague #RMAMCI #RealMadrid #ManCity— Iris (@Iris4231) May 9, 2023
The ball was out of play in the build-up to De Bruyne's goal 👀
No wonder Ancelotti was furious with the ref.
🎥 - @i_Carl0 pic.twitter.com/AMGJg8c2RN
Стоит отметить, что главный судья Артур Соареш Диаш не стал вмешиваться, как и его ассистенты, включая арбитров ВАР.
Ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии. Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.