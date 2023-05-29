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Определился потенциальный соперник вице-чемпиона Украины в ЛЧ

Им стал один из самых титулованных клубов Швейцарии.
Вчера, 22:37
Люцерн - Серветт / servettefc.ch
Люцерн - Серветт / servettefc.ch

В украинской Премьер-лигу до последнего тура сохраняется интрига, кто же станет второй командой, которая попадет в Лигу чемпионов, Днепр-1 или Заря. Зато уже известны потенциальные соперники будущего вице-чемпиона.

Семнадцатикратный чемпион Швейцарии Серветт пережил свое очередное возрождение, и занял в второе место в Швейцарской суперлиге, что дает им право принять участие в квалификационных матчах ЛЧ.

Ранее клуб принимал участие в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций после своего возвращения в высшую лигу Швейцарии. А теперь швейцарцы стали одним из возможных соперников Днепра-1/Зари в Лиге чемпионов.

Второй несеянной командой стал Панатинаикос, занявший второе место в национальном первенстве. Четвертым сеянным участником станет один из бельгийских клубов (Антверпен, Юнион или Генк), которые будут выяснять отношения 4 июня.

Жеребьевка квалификационного этапа League Path запланирована на 21 июня, а сами матчи пройдут уже 25-26 июля, а ответные - 1-2 августа.

Напомним, что ранее по результатам 29-го тура УПЛ харьковский Металлист вылетел из высшей лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Заря Луганск Днепр-1

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