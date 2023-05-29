Металлист проиграл Минаю и вылетел из УПЛ
Теперь известны оба клуба, которые покидают высшую лигу.
В понедельник, 29 мая, харьковский Металлист в качестве хозяина принимал Минай.
Команде Александра Призетко нужна была победа, чтобы сохранить теоретические шансы остаться в Премьер-лиге, но минайцы, похоже, были против. Ведь три очка гарантируют закарпатцам прописку в УПЛ.
В первом тайме харьковчане смогли открыть счет, на 36-й минуте отличился Егор Демченко, но подопечные Шарана выглядели гораздо лучше соперника.
Во втором тайме гости смогли наконец конвертировать преимущество в гол, а вскоре футболисты Миная заработали пенальти. Чидомере заблокировал удар рукой, что не осталось вне внимания арбитра. Паламар точным ударом отправил Металлист в Первую лигу.
Металлист - Минай 1:2
Голы: Демченко, 36 - Вишневский, 61, Паламар (пенальти), 75