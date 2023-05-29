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Металлист проиграл Минаю и вылетел из УПЛ

Теперь известны оба клуба, которые покидают высшую лигу.
Сегодня, 16:59
Металлист - Минай / upl.ua
Металлист - Минай / upl.ua

В понедельник, 29 мая, харьковский Металлист в качестве хозяина принимал Минай.

Команде Александра Призетко нужна была победа, чтобы сохранить теоретические шансы остаться в Премьер-лиге, но минайцы, похоже, были против. Ведь три очка гарантируют закарпатцам прописку в УПЛ.

Источник: upl.ua

В первом тайме харьковчане смогли открыть счет, на 36-й минуте отличился Егор Демченко, но подопечные Шарана выглядели гораздо лучше соперника. 

Во втором тайме гости смогли наконец конвертировать преимущество в гол, а вскоре футболисты Миная заработали пенальти. Чидомере заблокировал удар рукой, что не осталось вне внимания арбитра. Паламар точным ударом отправил Металлист в Первую лигу.

Источник: upl.ua

Металлист - Минай 1:2

Голы: Демченко, 36 - Вишневский, 61, Паламар (пенальти), 75

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай Металлист Харьков

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