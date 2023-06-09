Президент Интера: Деньги не всегда побеждают

Президент Интера Стивен Джан заявил, что верит в победу своей команды в финале Лиги чемпионов.

ОН признался, что понимает разницу в силе, однако деньги не всегда побеждают. Их нередко можно заменить идеями и страстью, и именно он попытается продемонстрировать команда.

"Честно говоря, я мечтал об этом. Понимая разницу между лигами, я знал, что достичь этой цели будет сложно.

Но футбол увлекателен, потому что деньги не всегда побеждают. Их можно заменить идеями, страстью и компетентностью. Мы надеемся, что так будет и завтра.

Я уважаю Манчестер Сити. Это отличная команда. Но считаю, что у нас есть качества, которые позволят им противостоять.

Я много раз думал о том, как будет выглядеть победа в Лиге чемпионов. Даже просто мечтать казалось невозможным. Но сейчас мы в финале и будем стараться", - цитирует Джана Football Italia.

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