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Гол Кочергина помог Ракуву победить в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Украинец подарил своей команде преимущество перед ответной встречей на выезде.
Вчера, 23:00
Владислав Кочергин / Getty Images
Владислав Кочергин / Getty Images

Во вторник, 11 июля, в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сошлись польский Ракув и эстонская Флора.

В составе хозяев поля с первых минут появился украинский хавбек Владислав Кочергин. И именно экс-игрок Зари забил единственный гол всей встречи.

На 54-й минуте удар его одноклубника из-за пределов штрафной был заблокирован, но 27-летний украинец оказался первым на мяче и нанес повторный удар с 20-ти метров.

Мяч после рикошета от ноги защитника влетел в левый угол ворот гостей.

Ракув (Польша) - Флора (Эстония) 1:0
Гол: Кочергин, 54.

Ответный матч пройдет в Эстонии 18 июля. Победитель данного противостояния встретится во втором раунде квалификации с победителем пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан).

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