Гол Кочергина помог Ракуву победить в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Украинец подарил своей команде преимущество перед ответной встречей на выезде.
Во вторник, 11 июля, в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сошлись польский Ракув и эстонская Флора.
В составе хозяев поля с первых минут появился украинский хавбек Владислав Кочергин. И именно экс-игрок Зари забил единственный гол всей встречи.
На 54-й минуте удар его одноклубника из-за пределов штрафной был заблокирован, но 27-летний украинец оказался первым на мяче и нанес повторный удар с 20-ти метров.
Мяч после рикошета от ноги защитника влетел в левый угол ворот гостей.
Ракув (Польша) - Флора (Эстония) 1:0
Гол: Кочергин, 54.
Ответный матч пройдет в Эстонии 18 июля. Победитель данного противостояния встретится во втором раунде квалификации с победителем пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан).