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Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда

Стали известны все пары следующей стадии еврокубкового турнира.
Сегодня, 13:19
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки были определено десять пар команд, которые встретятся в следующем раунде противостояния.

Во время жеребьевки 1/4 финала принимал участие украинский клуб Днепр-1.

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Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги чемпионов:

  • Ракув (Польша)/Карабах (Азербайджан) - Арис (Кипр)/ БАТЭ (беларусь)
  • Зриньски (Босния и Герцеговина)/Слован Братислава (Словакия) - Шериф (Молдова)/Маккаби Хайфа (Израиль)
  • АЕК (Греция) - Динамо Загреб (Хорватия)/Астана (Казахстан)
  • Лудогорец (Болгария)/Олимпия Любляна (Словения) - Жальгирис (Литва)/Галатасарай (Турция)
  • Брейдаблик (Исландия)/Копенгаген (Дания) - Спарта Прага (Чехия)
  • Клаксвик (Фарерские острова)/Хекен (Швеция) - ХИК (Финляндия)/Мольде (Норвегия)
  • Брага (Португалия) - ТСЦ Бачка Топала (Сербия)
  • Рейнджерс (Шотландия) - Серветт (Швейцария)/Генк (Бельгия)
  • Днепр-1 (Украина)/Панатинаикос (Греция) - Марсель (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды) - Штурм (Австрия)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 8-9 августа, тогда как ответные матчи состоятся 15 августа. 

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00 по Киеву.


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