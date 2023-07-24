Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки были определено десять пар команд, которые встретятся в следующем раунде противостояния.

Во время жеребьевки 1/4 финала принимал участие украинский клуб Днепр-1.

Читай также: Бывшие звезды УПЛ в составе и первая ЛЧ за восемь лет: с кем сыграет Днепр-1?

Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги чемпионов:

Ракув (Польша)/Карабах (Азербайджан) - Арис (Кипр)/ БАТЭ (беларусь)

Зриньски (Босния и Герцеговина)/Слован Братислава (Словакия) - Шериф (Молдова)/Маккаби Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) - Динамо Загреб (Хорватия)/Астана (Казахстан)

Лудогорец (Болгария)/Олимпия Любляна (Словения) - Жальгирис (Литва)/Галатасарай (Турция)

Брейдаблик (Исландия)/Копенгаген (Дания) - Спарта Прага (Чехия)

Клаксвик (Фарерские острова)/Хекен (Швеция) - ХИК (Финляндия)/Мольде (Норвегия)

Брага (Португалия) - ТСЦ Бачка Топала (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия) - Серветт (Швейцария)/Генк (Бельгия)

Днепр-1 (Украина) /Панатинаикос (Греция) - Марсель (Франция)

/Панатинаикос (Греция) - Марсель (Франция) ПСВ (Нидерланды) - Штурм (Австрия)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 8-9 августа, тогда как ответные матчи состоятся 15 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00 по Киеву.