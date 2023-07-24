Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда
Стали известны все пары следующей стадии еврокубкового турнира.
В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки были определено десять пар команд, которые встретятся в следующем раунде противостояния.
Во время жеребьевки 1/4 финала принимал участие украинский клуб Днепр-1.
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Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги чемпионов:
- Ракув (Польша)/Карабах (Азербайджан) - Арис (Кипр)/ БАТЭ (беларусь)
- Зриньски (Босния и Герцеговина)/Слован Братислава (Словакия) - Шериф (Молдова)/Маккаби Хайфа (Израиль)
- АЕК (Греция) - Динамо Загреб (Хорватия)/Астана (Казахстан)
- Лудогорец (Болгария)/Олимпия Любляна (Словения) - Жальгирис (Литва)/Галатасарай (Турция)
- Брейдаблик (Исландия)/Копенгаген (Дания) - Спарта Прага (Чехия)
- Клаксвик (Фарерские острова)/Хекен (Швеция) - ХИК (Финляндия)/Мольде (Норвегия)
- Брага (Португалия) - ТСЦ Бачка Топала (Сербия)
- Рейнджерс (Шотландия) - Серветт (Швейцария)/Генк (Бельгия)
- Днепр-1 (Украина)/Панатинаикос (Греция) - Марсель (Франция)
- ПСВ (Нидерланды) - Штурм (Австрия)
Отметим, первые поединки стадии пройдут 8-9 августа, тогда как ответные матчи состоятся 15 августа.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00 по Киеву.