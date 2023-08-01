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Шахтер намерен проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Германии

Донецкий клуб уже определился со стадионом.
Сегодня, 09:48
Фолькспаркштадион / Getty Images
Фолькспаркштадион / Getty Images

Шахтер хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе Гамбурга. Об этом сообщает издание Bild.

"Горняки" обратились к немецкому клубу с просьбой проводить свои игры в еврокубках на местной арене Фолькспаркштадион, которая вмещает 57 тысяч зрителей.

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Напомним, Шахтер больше не хочет играть матчи еврокубков в Польше, где в прошлом сезоне команда играла домашние матчи в еврокубках.

По итогам прошлого сезона, донецкий клуб примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер стадион гамбург

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